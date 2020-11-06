Росгвардейцы задержали магазинных воров в Колпино и Красном Селе

Росгвардейцы задержали магазинных воров в Колпино и Красном Селе
Обоих правонарушителей передали полицейским для дальнейшего разбирательства. Фото: pixabay.com

За два дня наряды вневедомственной охраны дважды выезжали на вызов к магазинам, где задерживали правонарушителей, решивших пронести товары мимо кассы без оплаты.

Так, 3 ноября около 18:30 работники строймагазина на улице Партизана Германа в Красносельском районе Петербурга заметили гражданина, который пытался похитить товары. Благодаря тревожной кнопке, на место происшествия оперативно прибыли росгвардейцы, остановившие вора. Он пытался вынести имущество на 4 тысячи рублей.

Днем позже аналогичный случай произошел в поселке Шушары Колпинского района, около 23 часов. В гипермаркете на Московском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации, а на месте происшествия оказался мужчина, который пронес через кассовый узел товары на 3,1 тысячу рублей. Сотрудникам удалось своими силами удерживать его до приезда Росгвардии. Оба правонарушителя были переданы полицейским.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Калининском районе задержали мужчину, находящегося в розыске за преступление, совершенное на территории Республики Коми.

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