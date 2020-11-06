Под Кингисеппом проверили «бетонную» реку: экологической катастрофы удалось избежать

Ситуация находится на контроле, угрозе экологической безопасности нет. После устранения аварии земли будут рекультивированы. Фото: https://vk.com/vistino_news

Ситуация находится на контроле, угрозе экологической безопасности нет. После устранения аварии земли будут рекультивированы. Фото: https://vk.com/vistino_news

Жители деревни Вистино в Кингисеппском районе Ленобласти пожаловались на странное происшествие: вода в близлежащей реке буквально стала «бетонной», она загустела и окрасилась в серый цвет.

Инцидент привлек внимание властей и к месту происшествия направились инспекторы Госэконадзора. Они взяли пробы воды для исследования. К счастью, информация об экологической катастрофе не подтвердилась. Как пишет Online47.ru, в реке оказался не чистый бетон, а отходы, полученные при его производстве. Это значит, что ликвидировать последствия загрязнения будет проще.

«Бетонную» воду заметили рядом с предприятием ООО «Портбетон». Жидкость попала за пределы завода из-за нарушений правил складирования отходов. Прокуратура города Кингисепп проверяет обстоятельства случившегося, в отношении директора завода вынесено представление об устранении нарушений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улицы Петербурга выйдут новые экологичные автобусы.