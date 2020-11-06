Прокуратура и Роспотребнадзор проверили ЗАО «Предпортовый» в Кировском районе на предмет сброса отходов

Прокуратура и Роспотребнадзор проверили ЗАО &#171;Предпортовый&#187; в Кировском районе на предмет сброса отходов
Сброс отходов в реку в итоге удалось остановить. Фото: https://pixabay.com

Еще зимой этого года жители Кировского района Петербурга стали жаловаться на пену в реке рядом с проспектом Народного Ополчения.

Активисты решили найти источник загрязнения и обратились за помощью к исполнительным органам власти. Сотрудники Комитета по природопользованию установили, что пена попадает в водоем с территории ЗАО «Предпортовый». На предприятии была организована проверка специалистами из прокуратуры и Роспотребнадзора и в конце октября общественники получили документ, в котором говорится, что никаких нарушений в работе ЗАО «Предпортовый» не выявлено.

Однако сбросы органики в реку, как пишет Neva.Today, все уже удалось прекратить, о чем с радостью сообщили жителям Кировского района активисты в группе «Северо-Западная Экологическая Ассоциация» во «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о проверке «бетонной» реки в Кингисеппском районе Ленинградской области.

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