В Невском районе заметили сломанный светофор

В Невском районе заметили сломанный светофор
Светофор сломался по непонятной причине. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пешеходам и автомобилистам стоит быть внимательнее.

В Невском районе сегодня вечером, 6 ноября, сломал светофор. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Светофор перестал работать на пересечении проспекте Елизарова и улицы Бабушкина. О поломке уже сообщили специалистам, которым предстоит разобраться с проблемой в ближайшем будущем. Пешеходам и автомобилистам стоит быть осторожнее на дорогах, чтобы не произошло аварий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Горелово автомобиль наехал на дорожный знак и оказался в кювете. По предварительным данным, никто не пострадал.

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