«СКА-Нева» победила «Ростов» в матче ВХЛ

Игра завершилась с разгромным счетом – 6:1.

«СКА-Нева» и «Ростов» сегодня, 6 ноября, встретились на льду в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Матч завершился с разгромным счетом 6:1 в пользу петербургской команды.

Среди хоккеистов из Санкт-Петербурга заброшенными шайбами отличились Иван Володин, Магомед Гимбатов, Николай Поляков, Владислав Курбатов, Данил Савунов и Владислав Цицюра. Среди соперников отличился Вадим Щегольков – он успешно атаковал ворота «СКА-Нева» в первом периоде.

Таким образом, встреча закончилась со счетом 6:1 в пользу петербургской команды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак наказал зенитовцев брокколи после ничьей с «Лацио». «Лацио» петербургский «Зенит» принимал на «Газпром Арене» в Петербурге в среду, 4 ноября в рамках очередного матча группового этапа Лиги чемпионов.