Apple выпустила iOS 14.2: пользователей они порадовали

Владельцы смартфонов отметили, что заметили изменения.

Apple выпустила новую версию операционной системы iOS 14.2 для смартфонов iPhone. Пользователи порадовались переменам и отметили, что новшеств довольно много.

Теперь телефон предупреждает владельца о старении наушников AirPods. Он научился распознавать музыку Shazam в Пункте управления. Разработчики добавили обои для светлой и темной темы оформления. Пользователи заметили более сотни новых смайликов – среди них есть матрешка. В новых моделях появилась «Лупа» – она помогает измерять расстояние до объектов. Многие ошибки в операционной системе исправлены, а также смартфтоны поддерживают кожаный чехол для зарядки MagSafe.

Установить iOS 14.2 можно на iPhone 6s и более новые модели смартфонов Apple.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России открылся предзаказ на смартфоны iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max.