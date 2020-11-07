На Сизова произошла жесткая авария: одна машина оказалась на газоне, другая врезалась в преграду

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место приезжали экстренные службы, но непонятно, есть ли пострадавшие.

В Приморском районе сегодня ночью, 7 ноября, произошла жесткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении проспекта Королева и улицы Сизова – там столкнулись два автомобиля. Как именно произошла авария – не уточняется, известно лишь, что после инцидента одна машина оказалась на газоне, а другая врезалась в опору рекламного щита.

Очевидцев испугал шум, доносящийся с улицы. Они отмечают, что на место прибыли экстренные службы, а вот есть ли пострадавшие пока говорить рано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Горелово автомобиль наехал на дорожный знак и оказался в кювете. Известно, что машина могла въехать в автобусную остановку, но этого удалось избежать.