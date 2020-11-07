От коронавируса в Петербурге умерли еще 53 человека

От коронавируса в Петербурге умерли еще 53 человека
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Пандемия продолжает набирать обороты: в городе объявили вторую волну.

В Петербурге подтвердили новые смертельные случаи из-за новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с угрозой распространения коронавируса в России, по последним данным, в Петербурге было зафиксировано 4131 летальных исхода. Это означает, что за сутки печальную статистику пополнили еще 53 человека.

Отметим, что за время пандемии коронавирус подтвердили более чем у 68,6 тысяч петербуржцев. При этом более 42 тысячи человек уже выздоровели.

В России заболело более 1,753 миллиона человек и более 30,2 тысяч скончались.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Петербург держит второе место по приросту заболевших COVID-19.

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