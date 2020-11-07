На Свободы мужчина напал на павильон и забрал 20 тыс. рублей

Разбойник угрожал женщине пистолетом.

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в нападении на павильон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Все случилось третьего ноября на улице Свободы. Там мужчина напал на павильон и, угрожая пистолетом женщине, похитил металлический ящик. В нем лежала почти 21 тысяча рублей. Затем злоумышленник скрылся с места происшествия. Его удалось задержать спустя несколько дней на улице Черняховского. При себе у гражданина был пневматический пистолет.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что семилетний ребенок выстрелил из родительского пистолета в младшего брата в Петербурге.