В Горском загорелся летний дом

Очевидцы сняли на видео происходящее. Судя по всему, от здания ничего не останется.

В Курортном районе сегодня, 7 ноября, произошел крупный пожар. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось возле деревни Горская – там пламя охватило летний дом. Что стало причиной инцидента – непонятно. На видео заметно, как огонь поглощает помещение. На место выехали сотрудники спецслужб, которым предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что житель Гатчины получил ожоги при ночном пожаре. На место прибыли четыре пожарных расчета. Отмечается, что в результате пострадал мужчина – он получил ожоги, но от госпитализации отказался.