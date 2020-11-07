Пожарные больше часа тушили дачу и сарай в Ленобласти

В субботу вечером, 7 октября, в Ленинградской области произошел пожар в садоводстве Дунай. Огонь охватил дачу и сарай во Всеволожском районе.

О происшествии сообщили местные жители в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». Очевидцы предоставили видео с полыхающей дачей. Также рядом со зданием загорелся деревянный сарай.

Позже стало известно, что пожар произошел примерно в 17:00. Огонь смог охватить в общей сложности 76 квадратных метров. Разрушения были доставлены даче и сараю.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области, в ликвидации огня принимали участие две единицы техники и 8 человек личного состава. Пожар удалось остановить более чем за один час работы спасателей. Информации о пострадавших не поступало.

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