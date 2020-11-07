Во дворе на Богатырском проспекте полыхают мусорные баки

В Северной столице загорелись мусорные баки ночью, 8 ноября. На данный момент причина возгорания неизвестна.

Информацию о пожаре сообщили местные жители в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». По данным очевидцев, мусорные баки горят во дворе дома №51 корпуса 1 на Богатырском проспекте.

Жители смогли из окон дома заснять как распространяется огонь. На данный момент пламя еще не вышло за пределы ограждений мусорки, но уже набирает обороты.

К месту проишествия прибудут пожарные для ликвидации огня, а также установления причины пожара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в садоводстве Дунай Ленинградской области загорелась дача и рядом с ней расположенный сарай. Пожарные больше часа тушили огонь на объектах. Инцидент обошлось без пострадавших.