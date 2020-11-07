Жуткое ДТП в Ленобласти: иномарка перевернулась после столкновения с легковушкой

Жуткое ДТП в Ленобласти: иномарка перевернулась после столкновения с легковушкой
Авария на выезде из Бугров. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло ночью во Всеволожском районе Ленинградской области. В воскресенье ночью, 8 октября, в результате столкновения перевернулась иномарка.

Как сообщают очевидцы проишествия в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария случилась на выезде из Бугров. На трассе столкнулись две иномарки, в результате у одной сильные повреждения лобовой части, а вторая перевернулась.

Сообщается, что на месте проишествия уже работают спецслужбы. Также прибыла карета скорой помощи. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Кроме этого, авария затруднила движение на дороге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во дворе на Богатырском проспекте местные жители одного из домов заметили горящие мусорные баки. На место проишествия прибыли пожарные для ликвидации огня.

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