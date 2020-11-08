Аэропорт Пулково 8 ноября работает без задержек и отмен

Аэропорт Пулково 8 ноября работает без задержек и отмен
Пулково. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Петербургский аэропорт Пулково будет работать по запланированному расписанию.

Об этом стало известно в воскресенье, 8 ноября. Согласно информации с электронного табло аэровокзала, петербуржцам и гостям города, которые запланировали полет на сегодня, не придется нервничать из-за задержек или отмен рейсов: все вылеты будут выполнены в назначенное время. Все самолеты вылетят из Петербурга по расписанию.

Сегодня Пулково выполняет ряд внутренних рейсов, а также несколько международных. Среди последних наблюдаются самолеты в турецкие Стамбул и Анталью, финский Хельсинки, узбекский Наманган

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Пулково задержали пассажира, разыскиваемого из-за поддельных документов. Гражданин ближнего зарубежья обвиняется в приобретении поддельного документы.

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