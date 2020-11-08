В Петербурге подросток пытался убить сестру и бабушку с дедушкой

В Петербурге задержали 15-летнего подростка, который напал на свою семью с ножом и травматическим пистолетом. Шестилетнюю девочку и бабушку с дедушкой госпитализировали.

Все произошло в ночь на 8 ноября в квартире дома на Лужской улице в Калининском районе. Примерно в два часа ночи подросток вооружился ножом и перерезал горло своей младшей сестре. После он открыл огонь по бабушке с дедушкой. Женщине пуля попала в висок, а мужчине — в руку. Об этом сообщает 78.ru.

Ребенка и пожилую пару госпитализировали. Известно, что состояние девочки оценивается как тяжелое. Предварительно, школьник задолго до преступления планировал нападение.

В текущий момент он вместе с родителями находится в Следственном комитете.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге убившую дочь женщину оставили под домашним арестом.