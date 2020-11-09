В Петербурге создадут территориальные комиссии по землепользованию и застройке

В Петербурге создадут территориальные комиссии по землепользованию и застройке
ЗакСобрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

В Петербурге на заседании правительства рассмотрят законопроект, касающийся формирования территориальных подразделений комиссии по землепользованию и застройке.

Постоянная комиссия городского ЗаСобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам разработала законопроект о внесении изменений в закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге».

По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, город должен заниматься вопросами строительства и землепользования не только на самых верхних уровнях власти, но и на местах — в районах и муниципалитетах. Именно для этого и будут созданы территориальные комиссии.

Макаров отметил, что в комиссии будут входить депутаты ЗакСобрания и представители советов всех муниципальных образований, расположенных в границах определенного района. Всего такие комиссии будут состоять из 15 человек.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, данный вопрос включен в повестку дня на заседании в среду, 11 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские депутаты рассмотрят законопроект о планировании комплексного развития территорий.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заксобрание застройка землепользование новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Петроградке горит особняк Игеля: фоторепортаж Gazeta.SPb.ru
Пособие на погребение в Москве – кому положены, как получить
Путин отправил в отставку министров транспорта, природы и строительства
Власти Петербурга готовят конкурс на содержание 43 городских кладбищ
В Петербурге создадут территориальные комиссии по землепользованию и застройке
Пожар, бомжи и кражи ценностей: что еще случалось в многострадальном ...
Транспортная прокуратура судится с Пулково из-за приаэродромной территории
В Петербурге жертвами коронавируса стали 19 человек за сутки