В Петербурге создадут территориальные комиссии по землепользованию и застройке

В Петербурге на заседании правительства рассмотрят законопроект, касающийся формирования территориальных подразделений комиссии по землепользованию и застройке.

Постоянная комиссия городского ЗаСобрания по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам разработала законопроект о внесении изменений в закон «О градостроительной деятельности в Санкт-Петербурге».

По словам председателя ЗакСа Вячеслава Макарова, город должен заниматься вопросами строительства и землепользования не только на самых верхних уровнях власти, но и на местах — в районах и муниципалитетах. Именно для этого и будут созданы территориальные комиссии.

Макаров отметил, что в комиссии будут входить депутаты ЗакСобрания и представители советов всех муниципальных образований, расположенных в границах определенного района. Всего такие комиссии будут состоять из 15 человек.

Как сообщили в пресс-службе ЗакСа, данный вопрос включен в повестку дня на заседании в среду, 11 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские депутаты рассмотрят законопроект о планировании комплексного развития территорий.