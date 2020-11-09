МЧС предупреждает: в Петербург вернулся штормовой ветер

Усиление ветра может быть опасно как для имущества, так и для здоровья. Фото: spun.fkpkzs.ru

Усиление ветра может быть опасно как для имущества, так и для здоровья. Фото: spun.fkpkzs.ru

В понедельник, 9 ноября, в Северной столице ожидается усиление порывов западного и северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

Об этом горожан предупреждает региональное управление МЧС. Спасатели напоминают, что сильный ветер может быть опасен для имущества и здоровья граждан. В частности, владельцам автомобилей настоятельно рекомендуют переставить машины в гараж или оставлять их вдали от деревьев или слабо укрепленных конструкций, которые могут рухнуть.

Пешеходам советуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких строений, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов и линий электропередач. Не будет лишним закрыть окна в домах и квартирах и освободить от вещей балконы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по прогнозам Гидрометцентра в европейскую часть России пришло длительное похолодание.