Обстоятельствами разлива бетона под Кингисеппом заинтересовались следователи

Несмотря на то, что экологической катастрофы удалось избежать, восстановление природы будет длительным. Фото: lenobl.sledcom.ru

Несмотря на то, что экологической катастрофы удалось избежать, восстановление природы будет длительным. Фото: lenobl.sledcom.ru

Следователи Кингисеппского следственного отдела Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области проводят доследственную проверку по факту разлива бетона в деревне Вистино под Кингисеппом.

Тревогу забили местные жители, которые обнаружили, что местная река приобрела бетонный оттенок и текстуру из-за примесей. Выяснилось, что причиной экологического происшествия стал сброс отходов с близлежащего предприятия «Портбетон». В настоящее время организация занимается рекультивацией загрязнённой территории.

На месте происшествия также работает следственно-оперативная группа. Правоохранители изучают обстоятельства происшествия, чтобы дать случаю правовую оценку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пробах воды, взятых в Вистино, обнаружили не чистый бетон, а отходы от его производства, которые легче ликвидировать. Благодаря этому удалось избежать экологической катастрофы.