В Петербурге более 500 учителей подхватили коронавирус

В Петербурге более 500 учителей подхватили коронавирус
Кроме пожилых волнуются о своем здоровье и молодые учительницы, которые продолжают работать на ранних сроках беременности. Фото: pixabay

Власти Петербурга прорабатывают возможность перехода педагогов на удаленную работу. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

В понедельник, 9 ноября, школьники вернулись за парты после осенних каникул. При этом не все учителя вышли на работу из-за Covid-19. Новый вирус подхватили более 500 педагогов школ.

В эфире программы «Петербург против коронавируса» Потехина отметила, что преподавателей в образовательных учреждениях хватает, несмотря на высокую заболеваемость в городе.

В настоящее время власти города прорабатывают возможность перевести сотрудников на «удаленку», а также найти замену педагогам старше 65 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ назвали переломный месяц в борьбе с пандемией Covid-19.

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