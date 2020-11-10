В Петербурге более 500 учителей подхватили коронавирус

Власти Петербурга прорабатывают возможность перехода педагогов на удаленную работу. Об этом рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.
В понедельник, 9 ноября, школьники вернулись за парты после осенних каникул. При этом не все учителя вышли на работу из-за Covid-19. Новый вирус подхватили более 500 педагогов школ.
В эфире программы «Петербург против коронавируса» Потехина отметила, что преподавателей в образовательных учреждениях хватает, несмотря на высокую заболеваемость в городе.
В настоящее время власти города прорабатывают возможность перевести сотрудников на «удаленку», а также найти замену педагогам старше 65 лет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ назвали переломный месяц в борьбе с пандемией Covid-19.