Во вторник антициклон принесет в Петербург солнечную прохладу

В Северной столице сегодня будет солнечная и прохладная погода, осадков не ожидается. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 10 ноября, состояние атмосферы в городе определит антициклон. Небо над мегаполисом будут периодически затягивать облака. Температура воздуха — на 1-2 градуса больше своей климатической нормы.

Специалист отметил на своей странице в Facebook, что столбики термометров остановятся на отметке в 3-5 градусов тепла, в Ленобласти — +1…+6 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром петербуржцы стояли в 3-балльных пробках.