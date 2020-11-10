Во вторник антициклон принесет в Петербург солнечную прохладу

Во вторник антициклон принесет в Петербург солнечную прохладу
В городе будет солнечно. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Северной столице сегодня будет солнечная и прохладная погода, осадков не ожидается. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 10 ноября, состояние атмосферы в городе определит антициклон. Небо над мегаполисом будут периодически затягивать облака. Температура воздуха — на 1-2 градуса больше своей климатической нормы.

Специалист отметил на своей странице в Facebook, что столбики термометров остановятся на отметке в 3-5 градусов тепла, в Ленобласти — +1…+6 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром петербуржцы стояли в 3-балльных пробках.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
леус новости спб погода


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка вылетела на тротуар после ДТП на Лермонтовском проспекте
Участкового врача в Петербурге оштрафовали за бездействие при обнаружение ...
В Петербурге задержали вымогателей, которые держали в страхе водителей маршруток
Как тоннель между двумя вокзалами может пополнить копилку «фантомных» ...
Виновник нелегальной свалки на Дальневосточном заплатил более 2 млн рублей ...
В Петербурге за сутки тесты на Covid-19 сдали почти 33 тысячи человек
Смольный выбрал подрядчика для предпроекта продолжения фиолетовой линии метро
Водители на летних шинах устроили массовое ДТП на Танкистов