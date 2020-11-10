Виновник нелегальной свалки на Дальневосточном заплатил более 2 млн рублей за ущерб

Виновник нелегальной свалки на Дальневосточном заплатил более 2 млн рублей за ущерб
Свалка на Дальневосточном проспекте

Комитет по природопользованию Петербурга взыскал более двух миллионов рублей за ущерб окружающей среде с ответственных за несанкционированную свалку в Невском районе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в декабре прошлого года петербуржцы сообщили в комитет о свалке на Дальневосточном проспекте, где были разбросаны химические реактивы и различные емкости с неизвестным содержимым.

Власти начали административное расследование, в ходе которого удалось установить несколько юридических лиц, отходы которых оказались на свалке, а также перевозчика, который должен был отвезти отходы на полигон под Ярославлем.

Оказалось, что на свалке были химические отходы 1, 2 и 3 классов опасности, которые загрязнили и почву. Экологическим службам потребовалось несколько недель на вывоз почти 7 тонн химических отходов. Ущерб был оценен на 2 млн 150 тыс. рублей.

Этим летом за расследование лела взялся Следственный комитет, возбудив уголовное дело по ч.2 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).

Виновник решил в добровольном порядке возместить ущерб окружающей среде в полном объеме, а также компенсировал расходы города на вывоз и утилизацию отходов. Кроме того, ему грозит судебный штраф.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти за октябрь ликвидировали 62 незаконных свалки с отходами.

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