В Ленобласти за октябрь ликвидировали 62 незаконных свалки с отходами

В Ленобласти подвели итоги устранения свалок за октябрь. Фото: lenobl.sledcom.ru

В Ленобласти подвели итоги устранения свалок за октябрь. Фото: lenobl.sledcom.ru

Объем вывезенных отходов в Ленинградской области за прошедший месяц составил более 2 тыс. кубических метров. Инспекторы Госэконадзора ликвидировали 62 несанкционированных свалки.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти, по факту выявленных нарушений в обращении с отходами в регионе было выписано штрафов на общую сумму 2 471 500 рублей, а также возбуждено 93 административных дела.

«В отдельных случаях мы даем возможность собственникам и пользователям земельных участков, на территории которых обнаруживаются несанкционированные свалки, добровольно устранить нарушения», – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора Валерий Татаров.

Кроме этого, если нарушения не устраняются в обозначенный срок, то исполнитель привлекается к ответственности. Всего в октябре выписано 33 таких постановления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге подвели итоги традиционного месячника по благоустройству.