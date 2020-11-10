Кто в Петербурге зарабатывает больше всех

В Петербурге составили рейтинг вакансий с самой большой зарплатой на начало ноября. Чаще всего в списке встречаются представители сферы информационных технологий.

Исследование провели аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запад. Они проанализировали более 52 тысяч вакансий, которые были открыты в Петербурге в ноябре.

Отмечается, что число предложений в прошлом месяце в октябре выросло на 2%. При этом по сравнению с октябрем прошлого года рынок вакансий в городе вырос на 9%.

По данным специалистов, в городе растет спрос на сотрудников из сферы домашнего персонала, строительства и недвижимости, а также медицины и фармацевтики.

А вот искать работу в банковской сфере, маркетинге, продажах, искусстве и масс-медиа стало сложнее – спрос на сотрудников там сократился от 3 до 11%.

Аналитики, впрочем, отмечают: несмотря на сокращение спроса на представителей сферы продаж, специалисты в этой сфере по-прежнему остаются самыми востребованными. На продавцов, кассиров, менеджеров, и работников торгового зала все еще приходится самый высокий спрос.

К слову, вакансия «Руководитель отдела продаж» по итогам октября возглавила список самых высокооплачиваемых в Петербурге. Такому сотруднику обещают до полумиллиона рублей на руки.

При этом пять из десяти строчек рейтинга занимают специалисты информационных технологий, в том числе технический руководитель и директор IT. Таким специалистам обещают платить от 300 тысяч рублей до шести тысяч долларов.

В рейтинг также попали руководитель проектов в сфере жилых комплексов класса «комфорт» и «бизнес» с зарплата от 350 тысяч рублей и руководитель строительного проекта с такой же заработной платой.

Ведущему стоматологу-ортопеду также обещают выдавать на руки до 350 тысяч рублей.

В топ-10 также оказался менеджер по продажам с зарплатой от 300 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Центр занятости Петербурга отмечает возросшее число вакансий.