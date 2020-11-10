Глухарскую улицу собираются продлить до Комендантского проспекта

В Петербурге начинаются общественные обсуждения проекта документации по планировке территории для размещения участка, который станет продолжением Глухарской улицы.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщили в Комитете по градостроительству и архитектуре. Глухарская улица находится в Приморском районе Петербурга. Проект предусматривает строительство продолжения улицы в жилом квартале в Коломягах. Протяженность улицы составит 308 метров. После выполнения работ Глухарская улица будет пересекаться с Комендантским проспектом.

Проект планировки с проектом межевания территории выполнен по заказу ЗАО «Северный город». Общественные слушания, которые организовал комитет, продлятся с 10 ноября по 29 декабря 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге создадут территориальные комиссии по землепользованию и застройке.