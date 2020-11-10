В России установят лимит на снятие наличных через кассы магазинов

Центробанк России рекомендует банкам ввести ограничения по снятию наличных денег на кассах магазинов.

Как сообщается на сайте ЦБ России, связанно это с тем, чтобы «минимизировать риски вовлечения торговых предприятий в противоправную деятельность.

Отметим, что лимит будет предусмотрен как для физических, так и для юридических лиц. Для первых ограничения составят 5 тыс. рублей в день и 30 тыс. рублей в месяц.

Данная мера позволит уменьшить риски попадания поддельных банкнот и монет в обращение.

Кроме этого, в Центробанке советуют проводить обналичивание только с физических карт, так как по корпоративным картам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данную услугу нельзя предоставлять.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что родители жалуются на «Единые карты школьника». После получения они не могут пользоваться услугами.