Кронштадт украсят к новогодним праздникам за 8 млн рублей

Кронштадт украсят к новогодним праздникам за 8 млн рублей
Деньги на украшения выделят из бюджета Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Петербург и регион готовятся к Новому году. К зимним праздникам будут украшены десять основных магистралей Кронштадта.

На украшение Кронштадта в этом году планируется потратить 8 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района.

Деньги на украшения выделят из бюджета Петербурга.

К Новому году преобразятся Кронштадтское шоссе, улица Станюковича, улица Гидростроителей, проспект Ленина, Советская, Макаровская, Петровская, Коммунистическая улицы, улицы Восстания, Зосимова, Аммермана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Санкт-Петербург начал готовиться к новогодним праздникам. На городских улицах уже появляются первые елки. Рассказываем, как еще украсят Северную столицу к Новому году.

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