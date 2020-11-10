«С ума сойти!». Пелагея шокировала фанатов новым образом

&#171;С ума сойти!&#187;. Пелагея шокировала фанатов новым образом
Пелагея. Фото: instagram.com/pelageya_insta/.

После развода с хоккеистом Иваном Телегиным Пелагея решила кардинально сменить имидж.

Своим новым образом певица повергла в шок большую часть своих фанатов. Теперь она выбирает наряды, которые подчеркивают достоинства фигуры.

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

«Веселое и находчивое жюри», — написала она.

На съемки КВН Пелагея пришла в платье с экстремальным декольте и вызвала массу положительных отзывов.

«С ума сойти! Вот это образ», «Поля, вы официально богиня», «Пелагея самая-самая лучшая» «Убивает красотой», «Грудь вот-вот выпадет», «Какая же красивая», «Огонь, невероятная», «Надо чаще надевать такие платья, ух», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Пелагея опубликовала фото без макияжа. Фотографиями летнего отдыха с дочерью в Италии в прошлом, 2019, году Пелагея опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
иван телегин певица пелагея


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Министр обороны Армении поблагодарил Россию за размещение миротворцев в Карабахе
Малышева назвала самое доступное средство против коронавируса
Малкин поддержал Дзюбу после скандала с видео
Фильм об Ибрагимовиче «Я — Златан» появится на экранах в 2021 году
В Красногвардейском районе Jeep протаранил такси
«С ума сойти!». Пелагея шокировала фанатов новым образом
Тренер СКА прокомментировал победу над «Йокеритом»
Спасатели потушили пожар в квартире в Петергофе