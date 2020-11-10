«С ума сойти!». Пелагея шокировала фанатов новым образом

После развода с хоккеистом Иваном Телегиным Пелагея решила кардинально сменить имидж.

Своим новым образом певица повергла в шок большую часть своих фанатов. Теперь она выбирает наряды, которые подчеркивают достоинства фигуры.

Фото певица опубликовала на своей странице в Instagram.

«Веселое и находчивое жюри», — написала она.

На съемки КВН Пелагея пришла в платье с экстремальным декольте и вызвала массу положительных отзывов.

«С ума сойти! Вот это образ», «Поля, вы официально богиня», «Пелагея самая-самая лучшая» «Убивает красотой», «Грудь вот-вот выпадет», «Какая же красивая», «Огонь, невероятная», «Надо чаще надевать такие платья, ух», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Пелагея опубликовала фото без макияжа. Фотографиями летнего отдыха с дочерью в Италии в прошлом, 2019, году Пелагея опубликовала в своем аккаунте в Instagram.