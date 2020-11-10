Малкин поддержал Дзюбу после скандала с видео

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отреагировал на ситуацию вокруг форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.

Он отметил, что Дзюбу не надо отстранять от участия в матчах в составе российской сборной.

«Моё мнение – он должен быть в сборной, чтобы выходить на поле и забыться. Сейчас он не сможет уснуть, будет накручивать себя, карьера человека может сломаться. В сборной его поддержат, другое настроение будет, он не уйдёт в пике, не запьёт. Может, он после этого сейчас пойдёт и начнёт пить. Не хотелось бы, чтобы карьера человека ломалось после этого», — заявил Малкин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба оказался в центре скандала после того, как в Сеть попало видео футболиста интимного характера. После этого он выступил с заявлением, сказав, что все совершают ошибки. На следующий день фанаты сине-бело-голубых опубликовали заявление, в котором выразили свое отношение к форварду. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать футболиста в расположение национальной команды. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что «не собирается копаться ни в чьей личной жизни». Дзюба сыграл в матче с «Краснодаром» и стал автором победного гола. В этом матче его лишили капитанской повязки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Артем Дзюба попал в неприятную историю из-за слитого в Сеть интим-видео. Капитан сборной России по футболу выразил благодарность всем, кто поддержал его в трудную минуту.