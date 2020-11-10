Стали известны гонорары фигуристов за участие в ледовых шоу

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, сколько фигуристы зарабатывают за выступления в ледовых шоу.

По его словам, сумма гонораров фигуристов колеблется от 13 до 18 тысяч долларов. При этом из-за пандемии из прибыль упала, так как многие выступления отменили.

«После Олимпиады — $18 тыс. И даже в России меньше $13 тыс. не было. Сейчас уже нет. Прошло много лет, сейчас уже другие цены, другие расценки. И шоу вообще сейчас ледовых нет в связи с COVID-19, но на пике — да, рекордно около $18 тысяч», — рассказал он в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Траньков- двукратный олимпийский чемпион Олимпийских игр 2014 года в Сочи в паре с Татьяной Волосожар. Сейчас работает тренером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что фигурист из Петербурга Дмитрий Козловский получил положительный результат теста на коронавирус. Из-за положительного результата чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский не смогут принять участия в третьем этапе Кубка России.