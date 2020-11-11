В России установили годовой рекорд по ипотеке

По итогам 2020 года объем ипотечного кредитования может вырасти до 3,7 трлн рублей. Фото: pixabay.com

По итогам 2020 года объем ипотечного кредитования может вырасти до 3,7 трлн рублей. Фото: pixabay.com

С начала 2020 года россияне взяли ипотечных кредитов на сумму 3,25 трлн рублей, что превышает показатели 2018 года, который был рекордным для ипотечного рынка в России.

Как сообщает РБК, согласно данным «Дом.РФ» и Frank RG, в 2018 году в стране выдали кредитов на жилье на 3,01 трлн рублей. В 2019 году объем выданной ипотеки составил 2,85 трлн рублей.

Только за октябрь было выдано ссуд на сумму 550 млрд рублей, что также бьет рекорд. Кроме того, в 2020 году банки обновляли исторические максимумы в июле, августа и сентябре. За эти месяцы средневзвешенная ставка по ипотеке, выданной за месяц, особо не менялась — около 7,3%.

По прогнозам «Дом.РФ», по итогам 2020 года объем ипотечного кредитования может вырасти до 3,7 трлн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продлят льготную ипотеку до 1 июля 2021 года.