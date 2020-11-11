Уборщица «Газпрома» взяла кредит на 2,2 млн рублей и перевела их мошенникам

Уборщица &#171;Газпрома&#187; взяла кредит на 2,2 млн рублей и перевела их мошенникам
Мошенники обманули женщину. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Жертвой стала 62-летняя петербурженка, работающая уборщицей в ПАО «Газпром».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером во вторник, 10 ноября, в полицию обратилась потерпевшая, проживающая на Ленинском проспекте. Она заявила, что 6 ноября ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником «Сбербанка».

Незнакомец заверил, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Ему удалось убедить петербурженку взять кредит на 2 млн 244 тыс. рублей и перевести деньги на указанные им счета.

Петербурженка не обратилась в полицию раньше, поскольку не подозревала, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге предстанет перед судом экс-управляющий АО «БалтСтрой», обвиняемый в мошенничестве.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
банковские мошенники мошенничество новости спб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы основные причины тяжелого течения коронавируса
В Санкт-Петербурге за сутки зарегистрировали 74 смерти от коронавируса
В Петербурге подтвердили 1574 случая COVID-19 за сутки
Ночью сотрудники ДПС в Петербурге помогли женщине вовремя попасть в роддом
Петербург попал в десятку лучших городов для командировок
Gazeta.SPb.ru показывает, как Петербург украшают к Новому году
Депутаты ЗакСа Петербурга предлагают изменить Градостроительный кодекс
В Петербурге демонтируют стихийный мемориал погибшим в пандемию медикам ...