Уборщица «Газпрома» взяла кредит на 2,2 млн рублей и перевела их мошенникам

В Красносельском районе Петербурга возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Жертвой стала 62-летняя петербурженка, работающая уборщицей в ПАО «Газпром».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, вечером во вторник, 10 ноября, в полицию обратилась потерпевшая, проживающая на Ленинском проспекте. Она заявила, что 6 ноября ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником «Сбербанка».

Незнакомец заверил, что кто-то пытается оформить кредит на ее имя. Ему удалось убедить петербурженку взять кредит на 2 млн 244 тыс. рублей и перевести деньги на указанные им счета.

Петербурженка не обратилась в полицию раньше, поскольку не подозревала, что стала жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге предстанет перед судом экс-управляющий АО «БалтСтрой», обвиняемый в мошенничестве.