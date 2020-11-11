В Петербурге китаец купил пустые сертификаты «Рив Гош» на 7,8 млн рублей

Задержанный житель Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Задержанный житель Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Петербургская полиция задержала 31-летнего жителя Ленобласти и 34-летнего гражданина Алжира за мошенничество с подарочными картами «Рив Гош».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 5 ноября в полицию обратился 49-летний гражданин Китая, имеющий вид на жительство в России. Он заявил, что накануне он купил у незнакомца сертификаты «Рив Гош» на сумму 7 млн 845 тыс. рублей. Карты он собирался продавать своим землякам-туристам.

Но при проверке иностранец выяснил, что карточки пустые — на них нет денег.

Подозреваемые были задержаны 9 ноября. Одного из них поймали во Всеволожске, другого — на Комендантском проспекте.

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