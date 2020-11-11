Серийные налетчики на салоны сотовой связи в Петербурге оказались виновниками еще трех эпизодов разбоя

Серийные налетчики на салоны сотовой связи в Петербурге оказались виновниками еще трех эпизодов разбоя
Подозреваемые остаются под стражей, подробности совершения преступлений продолжают устанавливать. Фото: pixabay.com

В январе 2020 года на площади Александра Невского задержали двоих петербуржцев, подозреваемых в неоднократных разбойных нападениях на салоны сотовой связи. В июле в Москве был задержан третий фигурант уголовного дела.

Правоохранители установили их причастность к 18 эпизодам преступной деятельности, все трое подозреваются в разбое (часть 3 статьи 162 УК РФ). Оказалось, что злоумышленники работали в период с 2014 по 2019 год в Приморском, Выборгском, Невском, Московском, Кировском, Красногвардейском районах города. Нанесенный разбойниками ущерб оценен в 7 миллионов рублей.

По последним данным, мужчины оказались причастны еще к трем разбойным нападениям: одному в Москве и двум — в Санкт-Петербурге, совершенным в 2015 и 2016 годах. Подозреваемые остаются под стражей, расследование продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнесмена из Петербурга подозревают в контрабанде 83 тонн говядины.

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