В Петербурге экс-сотрудник таможни ответит перед судом за взятку в размере 12 млн рублей

В Северной столице транспортная прокуратура направила в суд дело бывшего работника таможни. Мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, мужчина, находясь на должности старшего государственного таможенного инспектора поста «Бронка», в период с 2018 по 2019 годы получил через трех посредников крупную сумму. Мужчине передали взятку в размере 178,5 тыс. долларов, что примерно 12 млн рублей.

Данные деньги должны были подкупить экс-сотрудника, чтобы он внес в базу ложные данные об экспорте 51 партии сигарет. На самом же деле незаконные почти 500 тыс. пачек злоумышленники планировали продавать на территории России.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге контрабандист пытался отправить за рубеж сигареты на 4,8 млн рублей.