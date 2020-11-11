Трое футболистов сборной РФ по футболу сдали «сомнительные» тесты на коронавирус

Трое футболистов сборной РФ по футболу сдали &#171;сомнительные&#187; тесты на коронавирус
Футбол. Фото: pixabay.com

Игроки были вынуждены остаться на родине, чувствуют они себя хорошо.

Сразу трое футболистов сборной России получили положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу национальной команды.

Зараженными могут оказаться Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой. Отмечается, что «высока вероятность ложноположительного результата». Сейчас игроки самоизолировались, чувствуют они себя хорошо и никаких симптомов заболевания не замечают.

Сейчас сборная находится в Кишиневе, туда отправились 25 футболистов. Они готовятся к матчу со сборной Молдавии, который состоится 12 ноября. Также россиянам предстоит сыграть против Турции и Сербии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» заплатит 95 тысяч рублей за нарушения в матче с «Краснодаром». Уточняется, что 45 тыс. рублей команда выплатит за нарушение фанатами санитарного регламента, а также 50 тыс. рублей – за выкрикивание оскорблений с трибун.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус сборная россии по футболу тест


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Светлаков рассказал о своей госпитализации из-за коронавируса
Политик объяснил инициативу продления новогодних каникул
Врач призвал не покупать антибиотики для лечения коронавируса
На Ждановской ДТП с участием каршеринга
В Петербурге свободны 605 коек для больных коронавирусом
Пугачева прокомментировала публикации о травле Бузовой
Беглов обсудил с президентом ВТБ строительство ЗСД
В Петербурге экс-сотрудник таможни ответит перед судом за взятку в размере ...