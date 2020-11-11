Трое футболистов сборной РФ по футболу сдали «сомнительные» тесты на коронавирус

Игроки были вынуждены остаться на родине, чувствуют они себя хорошо.
Сразу трое футболистов сборной России получили положительные результаты тестов на коронавирус. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу национальной команды.
Зараженными могут оказаться Антон Заболотный, Александр Ерохин и Даниил Лесовой. Отмечается, что «высока вероятность ложноположительного результата». Сейчас игроки самоизолировались, чувствуют они себя хорошо и никаких симптомов заболевания не замечают.
Сейчас сборная находится в Кишиневе, туда отправились 25 футболистов. Они готовятся к матчу со сборной Молдавии, который состоится 12 ноября. Также россиянам предстоит сыграть против Турции и Сербии.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» заплатит 95 тысяч рублей за нарушения в матче с «Краснодаром». Уточняется, что 45 тыс. рублей команда выплатит за нарушение фанатами санитарного регламента, а также 50 тыс. рублей – за выкрикивание оскорблений с трибун.