«Зенит» заплатит 95 тысяч рублей за нарушения в матче с «Краснодаром»

Футбольный клуб из Северной столице получил ряд штрафов после воскресного матча с «Краснодаром». Об этом сообщили на официальном сайте «Зенита».

Уточняется, что 45 тыс. рублей команда выплатит за нарушение фанатами санитарного регламента, а также 50 тыс. рублей – за выкрикивание оскорблений с трибун.

Кроме этого, тренеры команды Виллиам де Оливейра и Сергей Семак также получили свои наказания. Первый – за оскорбительное поведение в отношении судейского состава. Виллиаму де Оливейре придется выплатить 200 тыс. рублей, и он пропустит 2 игры команды в Российской Премьер-лиги. Один матч условно.

Второй, – главный тренер «Зенита» Сергей Семак наказан за выход за пределы технической зоны. За это предполагается штраф в размере 10 тыс. рублей.

Напомним, что сам матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гендиректор «Зенита» рассказал о главной задаче команды на на сезон.