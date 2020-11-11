Президент Молдавии готов сделать российскую прививку от коронавируса

Президент Молдавии готов сделать российскую прививку от коронавируса
Президент сделает прививку от коронавируса. Фото: pixabay

Политик может привиться в числе первых.

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что готов сделать российскую прививку от коронавируса в числе первых. Он рассчитывает на получение препарата до конца ноября 2020 года. Об этом пишет РИА Новости.

В страну должны доставить около 150 тысяч доз вакцины. Напоминаем, что в Молдавии зарегистрировано более 84,7 тысяч случаев заражения коронавирусом. Летальных исходов тем временем – почти две тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач призвал не покупать антибиотики для лечения коронавируса. Он считает, что они неэффективны при борьбе с инфекцией.

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