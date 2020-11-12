В Петербурге могут продлить продажу алкоголя до 23 часов

Депутаты Законодательного собрания Северной столицы рассмотрят возможность продления продажи алкоголя в городе до 23 часов.
Обсуждение законопроекта назначено на пятницу, 13 ноября. Об этом информируют представители председателя петербургского комитета по законодательству Дениса Четырбока. Предполагается, что нововведение будет действовать в течение шести месяцев в рамках эксперимента по борьбе с «наливайками» и нелегальной продажей спиртного по вечерам.
Четырбок считает, что подобное послабление может значительно снизить число случаев распития алкоголя в общественных местах — парках, скверах и дворах Петербурга.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о законодательных инициативах Четырбока, которые все еще находятся на стадии обсуждения и требуют постоянных корректировок. Среди них и нашумевший «закон о «наливайках».