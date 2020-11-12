Эксперты: глубокое и быстрое дыхание позволяет отчистить организм от алкоголя

Ученые выявили новый способ, который позволит человеку после принятия алкоголя, быстро отчистить свой организм. Данный метод связан с гипервентиляцией легких.

Исследования провели канадские ученые, а свои результаты указали в журнале Scientific Reports.

Уточняется, что быстрое и глубокое дыхание позволит человеку вывести алкоголь из организма в три раза быстрее. Для того, чтобы человек при гипервентиляции легких не потерял сознание, ученые разработали специальный аппарат.

Устройство представляет собой небольшой резервуар с углекислым газом. Для удобства предусмотрены соединительные трубки, маска и система клапанов. Данный аппарат помогает поддерживать норму углекислого газа в крови, поэтому человек не будет терять сознание. Прибор уже был проверен на добровольцах. Теперь аппарат ждут клинические испытания.

Ученые отметили, разработанный ими метод позволит быстрее протрезветь людям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые рассказали, как алкоголь влияет на коронавирус.