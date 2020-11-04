В России рассказали, как алкоголь влияет на коронавирус

В России рассказали, как алкоголь влияет на коронавирус
Алкоголь ухудшает здоровье больного коронавирусом. Фото: https://pixabay.com/

Прием алкоголя при коронавирусной инфекции в организме может изменить форму течения болезни у человека. Так как иммунитет пациента теряет защитные свойства и становится более приспособленным к усилению симптомов.

Как сообщает руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев в интервью радио Sputnik, употребление алкоголя может изменить легкую форму болезни у человека до средней или тяжелой.

«Об этом мы можем точно говорить, как и о том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям», – заявил Руслан Исаев.

Например, это связано с применением антибиотиков, которые могут вызвать при смешении с алкоголем побочные эффекты. Кроме этого, антибиотики и сами могут вызывать резкие и непривычные последствия для организма, так как являются слишком сильными препаратами, поэтому не стоит нагружать свой организм еще дополнительно.

При этом Руслан Исаев отметил, что алкоголь может в некоторых случаях и не подействовать на больного. У человека в организме срабатывают защитные функции, которые позволяют не ухудшить состояние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что число жертв коронавируса в Москве превысило 7 тыс. человек.

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