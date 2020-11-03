Число жертв коронавируса в Москве превысило 7 тысяч человек

За минувшие сутки, согласно данным оперативного штаба, в столице скончались 68 пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Днем ранее оперштаб информировал о 63 скончавшихся пациентах. Таким образом, с начала пандемии жертвами COVID-19 в Москве стали 7 004 человека. Нарастающим итогом, число летальных случаев в целом по России превышает 28 тысяч. С момента ведения статистики заразились новой инфекцией свыше 1 млн 673 тысяч россиян. К счастью, более 1 млн 250 тысяч успешно вылечились.

Отметим, что мировая заболеваемость COVID-19 приближается к 47 миллионам человек, из которых, по официальным данным, погибли 1,2 миллиона. Хуже всего обстоят дела в Соединенных Штатах (9,2 млн зараженных), Индии (8,26 млн), Бразилии (5,55 млн) и России (1,67 млн).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения считает мировую ситуацию с пандемией коронавируса критической.