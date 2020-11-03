В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в мире критической

В ВОЗ назвали ситуацию с коронавирусом в мире критической
Коронавирус стремительно развивается. Фото: pixabay.com

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила о том, что пандемия коронавируса достигла критического этапа в мире.

Как сообщает ТАСС, по словам Мелиты Вуйнович, следующие месяцы будут максимально сложными, особенно в северном полушарии. По данным председателя ВОЗ, в мире стремительно продолжает увеличиваться количество новых случаев заражения инфекцией.

При этом, председатель отметила, что показатель смерти находится на относительно стабильном уровне.

«В апреле-июне мы наблюдали снижение новых случаев, но не по естественной причине, а из-за строгого карантина. Но вирус никуда не ушел, он остается в популяции, соответственно, когда строгий карантин заканчивается, вирус возвращается», – заявила Мелита Вуйнович.

Напомним, что по данным оперативного штаба в России зарегистрировано более 1,6 млн случаев заражения вирусом за весь период пандемии. Более 1,2 млн смогли справиться с болезнью. Около 29 тыс. человек скончались от инфекции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Петербург по-прежнему на втором месте по суточному приросту зараженных коронавирусом в России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
борьба с инфекцией Всемирная организация здравоохранения вторая волна


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Звездопад и яркий Марс: что увидят петербуржцы на небе в ноябре
На Афонской улице ограничат движение транспорта до июля 2021 года
В Петербурге подвели итоги традиционного месячника по благоустройству
Ушел из жизни создатель мультфильмов о Незнайке
Двое мужчин совершили демонтаж и кражу забора на Варшавской улице
В Смольном поздравили петербуржцев накануне Дня народного единства
Пандемия коронавируса не повлияет на оформление Петербурга к Новому году и ...
Кем был студент Первого меда, погибший в Нагорном Карабахе