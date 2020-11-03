Петербург по-прежнему на втором месте по заболеваемости COVID-19

Петербург по-прежнему на втором месте по заболеваемости COVID-19
Коронавирус в Петербурге набирает обороты. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Северная столица сохраняет за собой второе место по суточной заболеваемости коронавирусом среди остальных российских регионов.

Об этом стало известно во вторник, 3 ноября. Согласно оперативным данным, за последние сутки в Санкт-Петербурге зафиксировано 944 новых случая коронавирусной инфекции. За все время пандемии в городе коронавирус нашли у 64 тыс. 139 человек.

Лидером по суточному приросту заболеваемости COVID-19 остается Москва, где за последние сутки нашли 5150 новых случаев заражения. Следом идет Петербург, а на третьем месте находится Московская область с 567 случаями коронавирусной инфекции. В Ленинградской области подтверждено 141 заражение за сутки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге провели более 30 тыс. тестов на COVID-19 за сутки.

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