Студенты ИТМО спроектируют жилье для пожилых людей в условиях пандемии

В новых реалиях пожилые люди нуждаются в более комфортной среде. Фото: pixabay.com

В новых реалиях пожилые люди нуждаются в более комфортной среде. Фото: pixabay.com

Архитекторы и дизайнеры из вузов разных стран спроектируют комфортное жилье для пожилых людей в условиях коронавирусной пандемии.

Проект будут создавать онлайн в виртуальной лаборатории международного воркшопа COVID ― CARE LAB. Среди участников от России будут студенты и преподаватели университета ИТМО.

Организаторы воркшопа отмечают, что доля пожилых людей только увеличивается, и через 30 лет их число достигнет порядка 908 млн человек. Вместе с тем, пандемия коронавируса усугубила неравенство людей не только в контексте здоровья, но также благосостояния и возраста. В новых реалиях пожилые люди нуждаются в более комфортной среде. Для этого нужно найти новые походы к проектированию жилья и освещения в доме.

Онлайн-обучение студентов идет на специальной платформе. Там выкладывают задания, видео-лекции, проводят семинары и консультации. Полученные результаты лягут в основу разработки новых подходов в проектированию жилья для пожилых.

Пилотные мероприятия в рамках проекта проходят онлайн до 13 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские волонтеры более 850 раз помогли пожилым людям.