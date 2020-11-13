Спасатели тушили квартиру на улице Лазо

В Красногвардейском районе Петербурга произошел пожар.

Огонь охватил двухкомнатную квартиру в доме номер 8 по улице Лазо.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, сообщение о пожаре поступило в 23:46 в четверг, 12 ноября. Пожар произошел на кухне общей площадью восемь квадратных метров.

Спасатели справились за 15 минут. В ликвидации огня участвовали 16 человек личного состава и четыре едины спецтехники.

Информации о пострадавших не поступало. По данным городских СМИ, пострадала пенсионерка, она отравилась угарным газом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге в результате пожара в Приморском районе погиб человек. По предварительным данным, он проживал один. Сообщение о пожаре диспетчер регионального управления МЧС России получил после полуночи.