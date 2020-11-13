В Петербурге лжесотрудник ЖЭКа обманул доверчивую пенсионерку

В Петербурге лжесотрудник ЖЭКа обманул доверчивую пенсионерку
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

В Петербурге сотрудники полиции разыскивают людей, обманным путем завладел деньгами пенсионерки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 12 ноября в полицию обратилась 90-летняя пенсионерка пенсионерка, которая проживает в поселке Понтонный на улице Южная и рассказала, что к ней в квартиру пришел неизвестный мужчина, который представился сотрудником ЖЭКа, и, под предлогом замены электроавтомата, получил от нее 27 600 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургские сотрудники полиции нашли и задержали одного из подозреваемых в ограблении 32-летнего мужчины из Выборгского района города, работающего инженером.

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