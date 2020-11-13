Мошенник продал 89-летней петербурженке «чудо-массажер»

Мужчина пришел к пенсионерке. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Мужчина пришел к пенсионерке. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Калининском районе Петербурга 89-летняя женщина стала жертвой мошенника. Мужчина вынудил ее приобрести «чудо-массажер» за 10 тыс. рублей.

Инцидент произошел 3 октября около 11.00. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что к ней пришел неизвестный и предложил воспользоваться массажером, за который ей пришлось заплатить 10 тыс. рублей. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в четверг, 12 ноября, в одной и квартир на Ленской улице правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний неработающий мужчина. У него была взята подписка о невыезде.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все факты противоправной деятельности задержанного.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионер хотел продать телефон на «Авито», но лишился 35 тысяч.