На Гражданском проспекте тушили горящее общежитие, два человека пострадали

На Гражданском проспекте тушили горящее общежитие, два человека пострадали
К зданию прибыли спасатели. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на Гражданском проспекте спасатели тушили пожар в общежитии. Огонь охватил комнату на первом этаже.

О ЧП стало известно сегодня, 13 ноября, около 10 часов утра. Возгорание случилось в 15-этежном здании на Гражданском проспекте, 128/2. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщил телеканал «Санкт-Петербург», подсобка, оборудованная под жилое помещение, вспыхнула по неизвестным причинам. На 30 «квадратах» жили рабочие-мигранты.

Из пожара эвакуировали 20 человек – жильцы нескольких этажей. В огне пострадали взрослый и ребенок. Сейчас их осматривают медики скорой помощи.

Пожарные справились с огнем за 40 минут. Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня утром спасатели тушили квартиру на улице Лазо.

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