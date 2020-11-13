Составлен медиарейтинг глав ЗакСов страны: на первом месте Макаров

Составлен медиарейтинг глав ЗакСов страны: на первом месте Макаров
Спикер городского парламента Вячеслав Макаров. Фото: Baltphoto

В октябре Макарова довольно часто упоминали в СМИ по нескольким поводам.

Аналитики составили медиарейтинг глава законодательных органов субъектов России за октябрь 2020 года. С результатами можно ознакомиться на сайте компании «Медиалогия». На первом месте оказался Вячеслав Макаров из Санкт-Петербурга.

Прошедший месяц оказался для него плодотворным. Во-первых, в городе решали, как быть с маленькими питейными заведениями. Изначально хотели закрыть заведения площадью менее 50 квадратных метров, но Макаров справедливо заметил, что это приведет к ликвидации популярных баров в историческом центре. Он отметил, что нужно разрешить им работать, но при этом закрыть все маленькие «наливайки» в жилых домах.

Во-вторых, Макаров рассказал, как обсуждался городской бюджет на 2021 год. В-третьих, глава ЗакСа принял участие в награждении мальчика, который спас девочку с собакой из реки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макаров заявил: мы должны сделать бюджет Петербурга на 2021 год по-настоящему народным

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