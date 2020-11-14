Стало известно, из-за чего произошел конфликт между Харитоновым и Яндиевым

Стало известно, из-за чего произошел конфликт между Харитоновым и Яндиевым
Сергей Харитонов. Фото: instagram.com/kharitonovmma/

Бойцы MMA Сергей Харитонов и Адам Яндиев устроили драку из-за финансового долга. Конфликт, который привел к драке, произошел из-за финансового долга.

«Сергей общался с одним человеком, после чего его ударили и завязалась драка. Можно сказать, что это произошло на основе бытового конфликта. Обсуждали вопрос финансового долга», — сказал источник ТАСС.

Telegram-канал «112» опубликовал видео драки между Харитоновым и другим известным российским бойцом ММА — Адамом Яндиевым. Оба попали в больницу с разными травмами. У Харитонова есть подозрение на сотрясение мозга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бойца ММА Сергея Харитонова избили в Москве. Это произошло в Лужниках. По словам его адвоката, боец ММА Харитонов находится в «очень плохом состоянии».

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